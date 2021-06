«Le “chiamate segrete” di Meghan Markle a Kate Middleton in un tentativo di tregua sulla faida della famiglia reale». Così titola il Daily Mirror l’ennesima puntata da soap opera sugli ex reali inglesi, Meghan ed Harry dopo le tante vicissitudini degli ultimi mesi, in seguito all'ormai famosa e chiacchierata intervista dei due ad Oprah Winfrey nel loro ranch in California. Si è parlato un po’ di tutto: dei rapporti di Meghan ed Harry con la regina e in generale dello “strappo” con la Casa Reale e ancora dei vantaggi del “divorzio” con i Reali e allo stesso tempo dei sensi di colpa di Harry. Tralasciando le vicende personali di Meghan Markle, vale a dire dei suoi rapporti con la sorellastra, con suo padre ecc.

Ora, dopo la notizia che i due ex reali hanno firmato dei contratti con Apple Tv e dopo la prima trasmissione andata in onda con Harry, ecco che si riaccende il dibattito. Secondo il Daily Mirror, Meghan Markle avrebbe infatti contattato la cognata Kate Middleton, moglie del principe William, nel tentativo di riportarla dalla sua parte.

La richiesta - La duchessa del Sussex sa che Kate ha molta influenza sia all’interno che all’esterno della monarchia e sarebbe andata da lei “con la coda tra le gambe”. Meghan e Harry hanno rilasciato diverse interviste sulla loro decisione di abbandonare la famiglia reale e si dice che Meghan abbia paura di perdere il suo titolo a causa del contraccolpo avuto dopo le interviste stesse. Meghan si sarebbe resa conto di aver “sottovalutato” l’influenza di Kate e vorrebbe usare la sua amicizia per tornare ad un rapporto più pacifico con la famiglia reale. Una fonte ha dichiarato: «Meghan ha paura di perdere il suo titolo per le ripercussioni sulle dichiarazioni di Harry riguardo alla sua famiglia fatte nel recente documentario su Apple TV+ con Oprah Winfrey».

I timori - «Meghan ha segretamente contattato Kate - afferma il Mirror - poiché sa che l’unica speranza che possono avere di appianare le cose con la famiglia è quella di avere Kate dalla loro parte». Ma Kate non vuole farsi coinvolgere e desidera che la situazione venga risolta.

La risposta - Una fonte non citata ha affermato alla rivista Heat: «Kate preferirebbe rimanere fuori da qualsiasi “colloquio segreto”, poiché teme che tutto ciò che dice possa essere usato contro di lei».

Il Mirror ha contattato Kensington Palace e rappresentanti di Meghan Markle ed è in attesa di commenti su questo punto.

Cosa è successo - Più nel particolare, il mese scorso Harry ha fatto una serie di affermazioni scioccanti sulla sua famiglia durante il programma Apple TV “The Me You Can’t See”.

Ha affermato che quando lui e Meghan stavano lottando all’interno della monarchia, gli è stato rifiutato l’aiuto della famiglia reale. «Pensavo che la mia famiglia mi avrebbe aiutato - ha detto Harry- ma ogni singola domanda, richiesta, avvertimento, qualunque cosa è stata accolta con totale silenzio, con totale negligenza. Abbiamo passato quattro anni a cercare di far funzionare le cose. Abbiamo fatto tutto il possibile per rimanere lì e continuare a svolgere il nostro ruolo e il nostro lavoro. Ma Meghan era in grandi difficoltà».

Harry ha paragonato la sua vita a quella del protagonista del film del 1998 The Truman Show, con Jim Carrey nei panni di un uomo ignaro del fatto che tutta la sua vita sia uno spettacolo televisivo e di essere un animale in uno zoo.

Harry ha detto: «Non c’è colpa. Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno, ma mi assicurerò di interrompere il ciclo di dolore che ho passato in modo da non trasmetterlo ai miei figli».