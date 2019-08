Meghan Markle compie 38 anni, ma Kate non è invitata al party: il post d'auguri non passa inosservato

Oggi è il compleanno di Meghan Markle , che compie 38 anni e gli auguri social del marito, il principe Harry, sono stati sicuramente i più commoventi e romantici. Anche il messaggio di Kate Middleton ha attirato l'attenzione dei media e degli utenti. La duchessa di Chambridge ha scelto Instagram per fare gli auguri alla cognata e non sarà presente alla festa di compleanno. Il gesto non è passato inosservato.

Meghan Markle, i teneri auguri di compleanno del principe Harry

Al party esclusivo ci saranno pochi amici fidati e selezionati, mentre Kate e William continueranno a godersi le vacanze come se nulla fosse. L'assenza di Kate Middleton spicca al punto da scatenare il gossip. Il rapporto tra le due cognate è ancora teso?

Nell’account ufficiale deiè apparsa una foto che ritrae le due coppie il giorno di Natale insieme alNella didascalia si legge: «Auguriamo un buon compleanno alla duchessa di Sussex oggi». Niente di più.



Il messaggio suona ancora più freddo e distaccato se si considera che Kate non andrà alla festa a Frogmore Cottage. Secondo quanto riporta The Sun, la duchessa non sarebbe stata invitata e davanti all'esclusione avrebbe reagito con un messaggio di auguri piuttosto laconico.



Il party si terrà proprio nella "residenza della discordia". Meghan ed Harry si sono trasferiti a Frogmore Cottage, spendendo migliaia di sterline in ristrutturazione, perché alla ricerca di un posto tranquillo e isolato. Proprio l'allontanamento dagli altri membri della Famiglia Reale è stato il primo campanello d'allarme che ha lasciato presagire un rapporto non idilliaco tra le due donne.

