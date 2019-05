Meghan Markle, l'ex amica rivela: «Cercava un fidanzato famoso, poi è sparita»

Meghan Markle cercava un uomo inglese e famoso. È la rivelazione di Lizzie Cundy, conduttrice televisiva inglese, che frequentava l'attrice prima che quest'ultima conoscesse il principe Harry. Nella sua autobiografia Tales From The Red Carpet racconta: «Stavamo chiacchierando tra donne - riporta il tabloid The Sun - quando Meghan mi chiese: "Conosci qualche ragazzo famoso? Sono single e mi piacciono molto gli uomini inglesi". Ho risposto: "Ok, troveremo qualcuno per te"».

Lizzie Cundy racconta anche di aver proposto a Meghan il calciatore Ashley Cole, prontamente scartato a causa della sua reputazione. Dal 2016 in poi, quando la futura duchessa di Sussex ha cominciato a frequentare Harry, la relazione fra le due si è completamente interrotta. Un addio che a Lizzie Cundy non è andato particolarmente a genio: «Da Palazzo le avranno probabilmente consigliato di troncare ogni rapporto con chi lavora nei media. Meghan è letteralmente sparita».



Meghan Markle asked Lizzie Cundy to help her find 'a famous British man' https://t.co/0QnQyOm6i9 — The Sun (@TheSun) 20 maggio 2019

