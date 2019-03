Matteo Gentili, la verità a Pomeriggio 5: «Ecco perché ho lasciato Alessia». E Barbara D'Urso vola con Domenica Live

La loro storia d’amore – a quanto sembra oggi ex love story visto che si sono lasciati – impazza sui social. Ha ragione Matteo oppure Alessia? Il popolo web si divide. Arbitro del confronto-scontro è Barbara d’Urso che oggi a Pomeriggio 5 ospiterà lui, Matteo Gentili, il calciatore che spiegherà i motivi per i quali non ha voluto continuare più la relazione con l’ex gieffina Alessia Prete. I due giovani si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello dove si sono conosciuti, ma una volta fuori è bastato un messaggio per chiudere. Alessia ama ancora Matteo: lo ha detto proprio nel contenitore pomeridiano della d’Urso.

La conduttrice sta vivendo l’ennesimo periodo a tutto campo. Domenica Live è andata benissimo, ha staccato la competitor Cristina Parodi di Raiuno, facendo registrare picchi di 2 milioni e 700 mila spettatori e del 17% di share.

Inoltre Barbara d’Urso mercoledì 13 marzo farà il suo esordio in prima serata con il suo nuovo programma di intrattenimento. Un antipasto in attesa del Grande Fratello.

