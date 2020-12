Maria Laura De Vitis: chi è la nuova fidanzata di Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis è la nuova fidanzata del giornalista Paolo Brosio. La relazione fra i due è molto chiacchierata tra i vip, anche considerando i 42 anni di differenza che li separano. Recentemente la loro storia è emersa anche grazie alla trasmissione Live! Non è la D'Urso, che ha fatto trapelare alcune indiscrezioni sulla ex gieffina. Tuttavia lei - sul web - era già seguitissima.

La biografia

Classe 1998, Maria Laura De Vitis è originaria di Reggio Emilia: ha un diploma di liceo linguistico e una laurea in Scienze della Comunicazione, conseguita presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In seguito si trasferisce a Milano, dove lavora come modella e influencer. Stando a quanto dichiara sul suo profilo Facebook, ha partecipato a Miss Universo Italia 2019 e a Miss Mondo 2018: ha anche partecipato a «Ciao Darwin», condotto da Paolo Bonolis, e al programma «Appuntamento a prima vista», in onda su Real Time. Su Instagram ha più di 41.000 followers, con cui condivide le sue aspirazioni e le sue passioni. Ama viaggiare e tenersi in forma: i suoi selfie sono praticamente sempre virali.

