Maria De Filippi "salvata" dal bodyguard a Roma: non viene mai lasciata sola

Maria De Filippi deve stare attenta all’insistenza dei fan e gira assieme al bodyguard. Con tutto il successo derivante dai suoi numerosi programmi tv di successo, la conduttrice, sempre impegnata negli studi televisivi, non rinuncia quindi, mai al suo uomo di fiducia che non la perde mai di vista. La signora degli ascolti del piccolo schermo passeggia per la Capitale col suo cagnolino Ugo, quando il bodyguard si accorge di un paparazzo e “intercetta” la sua protetta, che rimane sorpresa, e le si piazza davanti per poi farle cambiare strada.

La stessa Maria ha ammesso di aver ricevuto diverse minacce anonime soprattutto a seguito dell’introduzione del trono gay all’interno dello storico programma che conduce su Canale 5, “Uomini e donne”.



LA PAGINA DI "NUOVO" CON LA FOTO DEL BODYGUARD DI MARIA DE FILIPPI

