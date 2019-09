Luca Argentero e Cristina Marino, vacanze bollenti in Salento prima delle nozze

Luca Argentero, dopo aver messo fine al suo matrimonio con Myriam Catania, ora mamma di due figli, ha ritrovato l’amore a fianco della modella, attrice e influencer Cristiana Marino. La coppia è ormai insieme da tre anni e a breve i due faranno il grande passo col matrimonio. Prima delle nozze si sono concessi una vacanza a Ugento (Lecce) ma il futuro impegno sembra non aver soffocato la passione. I due sono stati sorpresi da “Chi” durante una partita di racchettoni sul lungomare, che viene interrotta proprio da un improvviso scambio di baci appassionati, che dalla spiaggia si sposta in acqua.

Luca Argentero: «Le femministe? Rovinano il romanticismo». E sui social scoppia la bufera

Lo stesso Luca ha recentemente parlato in un’intervista della volontà di ufficializzare il suo legame sentimentale: “Quando sei molto innamorato – ha fatto sapere a “GQ – il matrimonio è una scelta ovvia”. Momento positivo anche dal punto di vista professionale per Argentero impegnato in due film di prossima uscita, “Io, Leonardo” e “Brave ragazze”.

Ultimo aggiornamento: 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA