Lorella Cuccarini mano nella mano con un misterioso sconosciuto

Le immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un giovane misterioso sul settimanale “Chi” in edicola da domani, mercoledì 14 novembre. Nelle foto di “Chi” si vede la Cuccarini con un uomo sconosciuto che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie del centro della città.

Al via II stagione “L'isola di Pietro” con Morandi: anche Lorella Cuccarini nel cast





L'entourage della showgirl "più amata dagli italiani" ha dichiarato: «È solo un conoscente, per l'esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. Lei e il marito sono talmente uniti che di certo lui non sarà geloso vedendo queste immagini».

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA