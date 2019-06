Loredana Lecciso prova a fare pace con Romina Power: «Se mi tendesse una mano...»

Loredana Lecciso si dice pronta a "seppellire" l'ascia di guerra e a fare pace con Romina Power. Lo stesso Al Bano aveva espresso il desiderio che tra le donne più importanti della sua vita ci fosse un clima sereno. «Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano», ha dichiarato la Lecciso al settimanale "Oggi" nel numero in edicola da giovedì, e del quale anticipa alcune parti. Ecco di seguito alcuni estratti dell'intervista pubblicati in anticipo.

«Mi piacerebbe - continua la Lecciso - che ci fosse grande armonia con Romina... Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi. Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata».

Alla domanda se si senta sposata con Al Bano risponde: «È come se lo fossi stata... Per me Al Bano è passato, presente, futuro. È una presenza forte. C'è grande stima tra noi e pur essendo così apparentemente diversi siamo molto più simili di quanto si possa pensare. Siamo uguali nei valori fondamentali della vita». E ancora: «Per me è stato importante quando in un'intervista ha detto che mi voleva sposare. Lo ha fatto con il cuore. Ogni cosa che dice Al Bano la dice dal profondo del cuore e per me è come se mi avesse sposata in quel momento».

