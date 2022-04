Laura Pausini, il video della diretta con i fan nudi. «State ciul****?»

Il video dell'ultima diretta Instagram di Laura Pausini sta facendo il giro del web. Ma non per le sue performance, bensì quelle dei fan. Giovedì scorso, il 21 aprile, la prossima conduttrice dell’Eurovision Song Contest era collegata al noto social network per condividere i suoi ultimi lavori (ma anche le esperienze) con il pubblico. Per interagire con le persone, allora, la cantante ha dato la possibilità di connettersi con lei e condividere lo schermo. A quel punto è accaduto l'impensabile.

Diretta Laura Pausini, il video

I fan, brasiliani, che si sono collegati non erano vestiti. La Pausini così ha chiesto: «Ma stavate facendo l’amore?». E la coppia che ha risposto di sì. «No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciulando, adoro!», ha affermato l’interprete, divertita dalla situazione.

Laura Pausini ha realizzato sul suo profilo Instagram una diretta con i suoi fan per parlare dei suoi progetti attuali e futuri. La carriera della cantante prosegue a gonfie vele: ora è una delle protagoniste di Amazon Prime Video essendo uscito lo scorso 7 aprile il film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti. Pubblicato anche il singolo Scatola, ha deciso di chiacchierare con i suoi fan sparsi in tutto il mondo anche perché sarà la conduttrice del prossimo show seguito in tutto il mondo, l'Eurovision Song Contest 2022, che si svolgeranno a Torino.