Giulia De Lellis e Irama, è sempre più crisi: «Lei ha ricevuto un ospite misterioso a Milano»

Non si placano i pettegolezzi sulla presunta crisi tra Giulia De Lellis e Irama. L'influencer e il cantante non documentano più i loro incontri sui social e sembrano sempre più distanti. Giorni fa De Lellis avrebbe partecipato anche a una serata in cui era presente il suo ex Andrea Damante. E sembra, inoltre, che la ragazza abbia ricevuto una visita misteriosa mentre soggiornava all'hotel NH a Milano. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata un'indiscrezione lanciata dal profilo Instagram Spysee.it che ha scritto di aver beccato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Milano, dove avrebbe ricevuto un ospite nel cuore della notte.

«Abbiamo intercettato Giulia De Lellis all’uscita dell’hotel NH di Milano, dove l’influencer ha trascorso il weekend a causa di impegni di lavoro. Siamo in grado di svelarvi che un ospite è passato a trovarla durante la notte», si legge su Spysee.it. «Chi sarà? La risposta la troverete nelle foto esclusive in uscita domani sul settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini».

E se Giulia reagisce ai pettegolezzi con indifferenza, Irama è apparso parecchio infastidito. Il cantautore ha postato alcune parole de L'Avvelenata, canzone di Francesco Guccini: «Tanto ci sarà sempre lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete. Un Bertoncelli o un prete a sparare c*****e».

I fan hanno immediatamente colto l'occasione perc chiedergli chiarimenti circa la loro storia, ma Irama non ha voluto rispondere. Staremo a vedere.

