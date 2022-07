Sabato 30 Luglio 2022, 00:44 - Ultimo aggiornamento: 01:45

Il mare, i tramonti tinti di arancio, il rumore delle onde che si infrangono con metodica puntualità a riva e che accarezzano l’udito, il profumo di salsedine, il profilo del promontorio del Circeo così mitico, imponente ma rassicurante. E poi gli aperitivi vista mare, un buon libro da leggere, i giochi in spiaggia, l’abbraccio avvolgente della famiglia. Ilary Blasi si è rifugiata a Sabaudia ormai da diversi giorni, nella villa sul lungomare e lì sta cercando di recuperare un po’ di serenità ripartendo da se stessa. Vicino a lei ha voluto solo i suoi parenti e i suoi figli proprio per ricreare un clima accogliente, di condivisione e complicità tra persone che si vogliono bene. Proprio perché la sua vacanza nella nota località balneare pontina, per la prima volta senza Francesco Totti, sia un momento di riposo, di relax che consenta di lasciare tutto il mondo fuori dalla porta.

E pare esserci riuscita ritagliandosi la sua oasi di pace a pochi chilometri da Roma in quella Sabaudia che, in estate, si trasforma nella meta prediletta di moltissimi vip del mondo del cinema, della moda, della tv, dello sport, della cultura e della politica. Assieme a lei in questi giorni in spiaggia ci sono sua madre Daniela e suo padre Roberto.

La coppia ha festeggiato proprio in questi giorni l’anniversario di matrimonio e, per l’occasione, hanno organizzato una cena per tutta la famiglia alla quale ha partecipato anche Ilary. Una serata lontana dai riflettori e dalle luci del lungomare in un ristorantino che si trova lungo la strada che congiunge Sabaudia e Latina. Un posto intimo e discreto nel quale la famiglia Blasi ha potuto onorare la ricorrenza in compagnia. I genitori di Ilary inoltre non si separano da lei durante la giornata e trascorrono insieme la loro vacanza in spiaggia a Sabaudia sotto l’ombrellone o in acqua senza mai dimenticare di fare due coccole alla piccola di casa, Isabel, che si diverte a giocare sull’arenile.

Da quando però si è diffusa la notizia che la conduttrice dell’Isola dei famosi è arrivata in città, ha preso il via una vera e propria processione di ammiratori e di fans che la cercano sulla spiaggia e si mettono in fila per ottenere un autografo o una foto insieme a lei da pubblicare poi, ovviamente su Facebook o Instagram. Ilary non si sottrae alle richieste dei suoi sostenitori e accetta, di buon grado, di farsi immortalare nelle loro foto. Anche le sue sono vacanze social in quanto, attraverso le storie Instagram, racconta i suoi giorni di relax a Sabaudia. Prima gli scatti sulla spiaggia, poi l’aperitivo con lo zio, la sorella e degli amici, poi i giochi con Isabel. Ma tra le immagini spunta anche un libro vicino al lettino. Infine dei selfie scattati allo specchio con indosso un abito nero a fiori e dei camperos. Infine una bella immagine del tramonto di Sabaudia visto attraverso il bicchiere di prosecco ghiacciato.