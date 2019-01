Ilary Blasi lascia Mediaset? Tutta colpa del Grande Fratello Nip a primavera

Un addio a Mediaset da parte di Ilary Blasi? La conduttrice, moglie dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, secondo alcune indiscrezioni sembra in rotta col biscione per via della conferma in palinsesto del Grande Fratello Nip, in forse fino all'ultimo. Insomma, in molti si chiedono: Ilary Blasi lascia Mediaset?

Ilary ha cominciato la sua ascesa in Mediaset come Letterina nel programma “Passaparola” di Jerry Scotti, per poi essere promossa a conduttrice prima di un programma cult come “Le Iene” e poi della prima (e successive) edizione del reality Grande Fratello Vip, vincendo la competizione con diverse colleghe interessato al programma. Proprio la conferma nel palinsesto della versione classica (quella dei non famosi) che andrà in onda in primavera avrebbe infastidito la Blasi. Ilary sarebbe arrivata a un aut-aut: “A Milano - fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - si mormora che Ilary Blasi, 37 anni, sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello “Nip”. Dicono che avrebbe posto un duro aut-aut".

Non mancano molte settimane alla programmazione dell'ultima parte della stagione, presto sapremo se il Grande Fratello Nip verrà trasmesso e conseguentemente la decisione di Ilary Blasy sull'addio a Mediaset diventerà di pubblico dominio

Ultimo aggiornamento: 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA