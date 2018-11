Ignazio Moser senza Cecilia Rodriguez, serata con una misteriosa ragazza bionda a Roma

Senza la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser si trattiene nottetempo con una misteriosa ragazza bionda. Ignazio e Cecilia si sono innamorati lo scorso anno durante la reclusione all’interno della casa del Grande Fratello, quando la Rodriguez ha lasciato in diretta l’allora fidanzato Francesco Monte. All’uscita del reality il loro amore, contrariamente a quanto pensato da molti, è continuato e la coppia è andata a convivere e recentemente ha festeggiato il primo anniversario d’amore condividendo gli scatti sul social.

Ignazio però, complice l’assenza della fidanzata, è stato paparazzo da "Vero" nella Capitale con una misteriosa ragazza bionda: i due chiacchierano per poi salutarsi in maniera affettuosa con un abbraccio e un bacio.

Ultimamente Cecilia Rodriguez ha preoccupato i suoi fan non presentandosi ad alcuni eventi: “Il corpo mi ha detto di rallentare - ha spiegato nelle sue storie su Instagram - Non sono stata bene negli ultimi giorni. Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni”.

Ultimo aggiornamento: 16:36

