Harry e Megan a Windsor, hanno rincontrato la regina Elisabetta dopo due anni

Il principe Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito e giovedì erano a Windsor dove hanno incontrato la regina Elisabetta per la prima volta dopo due anni. L'incontro è avvenuto durante il viaggio della coppia per recarsi agli Invictus Games nei Paesi Bassi.

Il duca e la duchessa di Sussex non vedevano la famiglia reale da due anni, da quando avevano lasciato la carica di regnanti più di due anni fa. La notizia dell'incontro con la regina è stata confermata dal loro portavoce e i due avrebbero incontrato anche il principe Carlo. Harry non era tornato neanche all'inizio di marzo per il servizio funebre in onore del nonno.

La regina compirà 96 anni

La regina compirà 96 anni la prossima settimana, ma Buckingham Palace ha dichiarato che non parteciperà alla tradizionale celebrazione della domenica di Pasqua presso la St George's Chapel di Windsor per problemi di mobilità.

Il Regno Unito nega la scorta: «Non posso tornare a casa»

Harry e Meghan si sono trasferiti in California dopo essersi ritirati dai doveri reali nel gennaio 2020. Harry vorrebbe portare anche i suoi figli in visita alla sua famiglia in Gran Bretagna, ma a quanto riporta il suo rappresentante legale lui e la sua famiglia «Non possono tornare a casa perché è troppo pericoloso».

Il Ministero dell'Interno ha infatti affermato che non garantirà più lo stesso grado di protezione personale a Harry, nonostante si fosse offerto di pagarla lui stesso. Per questa ragione l'ex-reale ha presentato un esposto.