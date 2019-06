Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati. Il doloroso post: «Ce l'ho messa tutta, sono sfinita»

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati. Ad annunciarlo con un post su Instagram è la stessa Salemi che ha pubblicato un lungo sfogo: «Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima... L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno... E’ così che finiscono gli amori».

I due si erano conosciuti lo scorso autunno nella casa del Grande Fratello vip e da allora non si erano più lasciati. Lui usciva dalla storia con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, lei aveva confessato di aver sempre avuto una cotta per Monte. La loro storia d'amore è durata appena 8 mesi. Nessun commento da parte dell'ex tronista.



«Io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe - scrive la Salemi - Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso.... senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare....

Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà.... Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine. Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute».



