Francesco Monte e Giulia Salemi, baci a Milano: «Siamo felici»

Ultimo aggiornamento: 14:42

Francesco Monte e Giulia Salemi sono ufficialmente una coppia. A confermarlo, una storia postata su Instagram dall'ex tronista, che si trova a Milano in compagnia dell'influencer italo-persiana. Negli ultimi giorni si erano rincorse voci su un'ipotetica rottura fra i due, dal momento che ognuno era tornato nella sua città e non apparivano più foto e video insieme. Poi la svolta.Francesco Monte ha postato un filmato che non lascia spazio all'immaginazione. La coppia è in un locale meneghino e si scambia baci appassionati. «Siamo felici, ci piace Franci Franci a Milano», dice raggiante Giulia, mentre l'ex tronista si lascia andare a morsi hot sulla guancia.Successivamente, Monte posta una storia in cui è in compagnia di Giulia e dei suoi amici. Segnale che ormai la storia si sta consolidando. Per Natale i fan possono tirare un sospiro di sollievo.