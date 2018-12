Cecilia Rodriguez, lite furiosa con Giulia Salemi per colpa di un like

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, fine di un'amicizia? Pare che tra le due modelle non corra più buon sangue. L'ex fidanzata di Francesco Monte avrebbe tolto il "segui" su Instagram all'influencer italo-persiana, attuale compagna di Monte. Che si tratti di gelosia? Giulia, che non le manda a dire, avrebbe reagito così.

Come riporta il sito Bitchyf, anche Giulia avrebbe smesso di seguire Cecilia. La scorsa estate le due avevano passato qualche giorno di vacanza insieme a Cefalù. In compagnia anche di altri vip e di Ignazio Moser. Ma ora le cose sarebbero cambiate.

La sorella di Belen e Giulia Salemi avevano già battibeccato a distanza nel corso del Grande Fratello Vip. Durante una puntata di Casa Signorini, Cecilia aveva affermato: «Dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias e Francesco, si è messo in mezzo anche Andrea Iannone. Allora io dico che quesa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi… Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a un certo punto uno si fa un’idea».

E Giulia, dall'interno della Casa, aveva risposto: «Abbiamo fatto una vacanza insieme a Cefalù quattro giorni, stavamo tutti i giorni insieme 24 ore su 24. Abbiamo parlato, ci siamo raccontati. Io non li ho mai giudicati, anzi ho detto ‘hanno fatto bene a seguire il cuore Ignazio e lei’. Ma cioè proprio loro puntano il dito contro di me? Ma io non merito di avere un amore? Sono l’unica che è single da 5 anni. Ma poi ha parlato del fratello. Dai eravamo a Cefalù le ho fatto leggere i messaggi, non mi far passare per la gatta morta che non sono. Io con un uomo non c’ho mai provato, sono loro a provarci con me. Io sono all’antica, è il ragazzo che deve provarci. Proprio loro che hanno vissuto una cosa del genere puntano il dito contro di me. Pur conoscendomi dice queste cose, questo mi fa sbroccare. Io non li ho mai giudicati. Ho sempre detto cose belle su di loro, su Cecilia, Jeremias e Ignazio. Ho sempre detto che sono simpatici, carini e divertenti. Io rispetto l’opinione altrui, però mi stupisco, non pensavo avessero questa opinione di me».

E tra i fan inizia a serpeggiare il sospetto che Cecilia Rodriguez sia ancora un po' gelosa di Francesco Monte. Nonostante ora sia felicissia insieme a Ignazio Moser. Amicizia tra prime donne al capolinea? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:08

