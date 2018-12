Giulia De Lellis e Irama in crisi? Lei risponde su Instagram con una canzone

Tra Giulia De Lellis e Irama è già crisi? Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il cantante di Amici, dopo pochi mesi dall'uficializzazione della storia con l'influencer, sarebbe stato avvistato con un'altra ragazza. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che nella rubrica ‘Pillole di Gossip’. Né Giulia, nè Irama hanno commentato direttamente la notizia ma dai social la De Lellis qualcosa ha lasciato intendere.

Giulia De Lellis tradita da Irama? Il cantante avvistato con un'altra a Milano

In una delle sue Instagram stories ha postato una canzone di Irama "Tanto lo sai che poi saranno ore, e passeremo la notte…". Il fatto che lei ascolti le sue canzoni potrebbe significare che la cosa non ha minimamente scalfito il loro rapporto che, anche se ancora acerbo, sembra già tenere botta ai pettegolezzi. Il settimanale parlava di una presunta moretta a fianco del cantante, ma Giulia non è minimamente turbata dalla notizia.

La storia con Damante sarebbe naufragata proprio a seguito di un tradimento e probabilmente la De Lellis difficilmente perdonerebbe al suo nuovo compagno un gesto simile. Quindi nessuna crisi, almeno stando agli indizi sui social, l'amore procede a gonfie vele.

Ultimo aggiornamento: 16 Dicembre, 11:29

