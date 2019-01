Giulia De Lellis, Damante ancora innamorato? «Si è tatuato il suo volto sul braccio»

Ultimo aggiornamento: 21:24

L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una serie di stories in cui mostra il suo nuovo tatuaggio. Il volto di una donna e una rosa. Ma ai fan i lieneamenti del viso sarebbero sembrati famigliari: «», hanno sentenziato.Accanto al misterioso tattoo, una scritta sibillina: «Alive, vivo». I fan dei Damellis sarebbero dunque partiti all'attacco, sperando in un. Anche se Giulia al momento sta vivendo la sua storia d'amore con Irama.«Quel volto e la rosa non mi sono nuovi», commenta una follower, facendo riferimento probabilmente alla rosa che Giulia De Lellis si era tatuata alla fine della loro storia. Pochi giorni fa Andrea aveva rivelato: «L’ultima volta che ho pianto è stato quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione. Forse un 'Ti amo' avrebbe cambiato la mia vita». Che Andrea Damante nutra ancora una? I fan sono in fermento. Staremo a vedere.