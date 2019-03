Giulia De Lellis, incontro notturno con l'ex Andrea Damante dopo l'addio a Irama

Con un post dal suo account instagram Irama ha ufficializzato la fine della sua relazione con Giulia De Lellis. Il vincitore di “Amici” e partecipante all’ultima edizione di Sanremo è stato chiaro: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo - ha scritto sul social - siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Giulia però sembra non disperarsi troppo per il perduto amore, dato l'incontro notturno col suo ex Andrea Damante.



Irama, è finita con Giulia De Lellis: «Basta pettegolezzi, mi pedinavano anche all'estero»





L’ex corteggiatrice (proprio di Damante) a “Uomini e donne”, ex gieffina dell’edizione vip e oggi potente influencer sui social è stata sorpresa da “Chi” durante un incontro nel cuore della notte con l’ex tronista oggi deejay Andrea. Damante verso l’1e 30 è stato fotografato mentre entrava in un hotel di Milano deve ad attenderlo c’era proprio Giulia, che ne è uscita di corsa la mattina dopo.

Ultimo aggiornamento: 16:17

