Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, nozze in vista? «Lo diremo prima alle famiglie, poi ai fan»

Fiori d'arancio in vista per la coppia D'Alessio-Tatangelo? «Il matrimonio con Anna? Se sarà lo diremo prima alle nostre famiglie e ovviamente poi alla grande famiglia che ci segue da tanti anni, ma saremo noi a decidere, anche dove ci andremo a sposare. Qualcuno ha scritto in Costa Azzurra, io amo la Costa Azzurra ma credo che non sarà quella la location».

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, crisi finita: vacanza romantica in Sardegna

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme, la romantica fuga in auto nella notte

Così Gigi D’Alessio ai microfoni de La Vita In Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, risponde in merito alla notizia di un’imminente matrimonio con la sua compagna Anna Tatangelo.



Il cantante napoletano, parlando del periodo di crisi che ha coinvolto la coppia, aggiunge anche che «le turbolenze le creano sempre i giornali, io sono sempre stato sereno, poi se su un litigio di famiglia ci fanno 59-60 copertine… il problema sai qual è? Che tu devi stare con il telefono in mano a rispondere a tutti, a chi si è offeso perché non l’ho invitato al matrimonio dico: guarda, non è vero! Fortunatamente io e Anna – sottolinea - viviamo di musica, a noi il gossip ci dà quasi fastidio».

Parlando poi del nuovo album al quale sta lavorando spiega che ci sarà «un Gigi che ha 51 anni, che vede l’amore forse da un’angolazione diversa, da un’età diversa, un’amore che a me piace sempre viverlo e non attraverso i social. E' un consiglio che do ai ragazzi: uno non si può fidanzare e lasciarsi nello stesso tempo con un messaggino».

Ultimo aggiornamento: 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA