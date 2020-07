Dayane Mello avverte Belen: «Apri gli occhi su Antinolfi, frequentava me»

«Frequentava me e, contemporaneamente, corteggiava Belen». È la rivelazione scottante di Dayane Mello a proposito di Ganmaria Antinolfi, il giovane impreditore napoletano, indiziato di essere il nuovo pretendente della showgirl argentina. «Quando l'ho visto sulla copertina di Chi, non ci potevo credere. Mi ha riempito di bugie».

Si sfoga sulle colonne dello stesso settimanale la modella brasiliana. La rivista sarà in edicola da domani, 15 luglio, e da ciò che trapela, le sue affermazioni avrebbero il tono del monito nei confronti di Belen Rodriguez: «Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c'era Belen», rivela la Mello. È l'inizio dei problemi per la storia tra Mello e Antinolfi: «È diventato strano all'improvviso e senza preavviso, mi ha inviato un sms per lasciarmi - prosegue la modella - poi ho capito che avesse il piede in due scarpe. Pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia!».

E poi, in conclusione, un accusa pesante: «Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo

perché penso che lui sia solo affamato di popolarità...»

