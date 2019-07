Francesco Monte e Isabella De Candia, è amore: le foto non lasciano dubbi

Le voci si erano susseguite a più riprese nelle ultime settimane, ma ora arrivano anche le prime conferme: è Isabella De Candia la nuova fiamma di Francesco Monte, dopo l'addio dell'ex tronista a Giulia Salemi. I due erano già stati avvistati a Ibiza, ma finora avevano mantenuto un certo riserbo.

Francesco Monte, lo sfogo dopo la rottura con Giulia Salemi: «Mi hanno minacciato con l'acido»

Ora, però, Francesco Monte e Isabella De Candia hanno scelto di non nascondersi più. La coppia ha infatti pubblicato una foto dolce e romantica su Instagram Stories, ma ora ci sono anche gli scatti di appassionati baci, presenti sul numero di Chi oggi in edicola. Le foto sarebbero state scattate a Formentera, durante il viaggio della coppia nelle Baleari.

A presentare Francesco Monte e Isabella De Candia, è stato Pio D'Antini, del duo comico Pio e Amedeo. La moglie di Pio, infatti, è una carissima amica della modella pugliese. La decisione di uscire allo scoperto, per Francesco Monte, è l'ulteriore pietra sopra al passato e a Giulia Salemi. «La storia tra me e Giulia si è conclusa come per la maggior parte delle persone civili e adulte: parlando. Ma non l’ho tradita. Oggi non parlo più della mia vita privata», aveva dichiarato poco tempo fa uno stizzito Francesco Monte.



