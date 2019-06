Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi? L'indiscrezione sulla serata in discoteca

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati. E a pochi giorni dalla notizia, iniziano a emergere indiscrezioni sui motivi della rottura. Secondo gli ultimi rumor, sarebbe stato proprio Francesco a mollare l'influencer italo-persiana. E i motivi protrebbero essere diversi.

Francesco Monte-Giulia Salemi, storia finita: il messaggio su Instagram che fuga ogni dubbio

È il settimanale Spy! a rivelare le presunte motivazioni della rottura: «Il crollo è avvenuto la scorsa settimana a Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta ha scelto di separarsi dalla fidanzata». Non è tutto. Il settimanale ipotizzerebbe anche una partecipazione in discoteca di lui non da solo...

Così, se c'è chi parla di tradimento, c'è anche chi è pronto a scommettere che Francesco Monte abbia chiuso con Giulia perché tormentato ancora dal fantasma di Cecilia Rodriguez. Lui al momento non avrebbe rilasciato dichiarazioni. Ha solo postato un'immagine nera su Instagram. Chiusura definitiva? Staremo a vedere.



