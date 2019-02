Francesco Facchinetti, la moglie Wilma aggredisce Laura Cremaschi al ristorante: video sui social

Galeotto fu un selfie. Soprattutto se a chiederlo è una prorompente Laura Cremaschi, soubrettina di Avanti un altro, che l'altra sera è stata protagonista di una scenata di gelosia in un ristorante di Como. La bella "Bonas" ha incontrato nello stesso locale Francesco Facchinetti, l'ex Capitan Uncino, che stava mangiando in compagnia della moglie Wilma. A quel punto la showgirl ha chiesto una foto a Francesco che si è prestato senza nessun problema. Sarebbe finito tutto lì se non fosse che la Cremaschi «visto che era venuta male» si è avvicinata una seconda volta al tavolo per chiedere se poteva rifare lo scatto.

Laura Cremaschi hot, conquista Miami con un bikini bianco supersexy

Emma Marrone, malore per due fan al concerto. Lei scende dal palco e va da loro

Chiara Ferragni con una borsa di coccodrillo, animalisti e web insorgono

Ma alla moglie Wilma, madre dei suoi due figli, quest'insistenza non è piaciuta affatto. Anzi. Mentre Laura si stava avvicinando al tavolo ha sbottato: «C'è un limite, gli stai facendo degli sguardi da ore». A quel punto la Cremaschi ha replicato: «Lo adoro da quando sono piccola, ho chiesto solo un selfie».

Facchinetti: «Perché mia moglie posta queste foto su Instagram?»

Facchinetti ha cercato di riportare la calma, invitando la moglie ad uscire dal locale ma proprio mentre stavano andando via Wilma non si è trattenuta e prima ha buttato un bicchiere d'acqua in faccia alla soubrette e poi le ha scagliato contro il bicchiere di vetro che si è frantumato in mille pezzi. Il video dell'aggressione girato da un cliente è stato pubblicato su Instagram proprio dalla Cremaschi che si dice ancora sotto choc. «E' stato terribile», ha commentato la Cremaschi. Gelosia canaglia.



Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA