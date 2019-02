Francesco Facchinetti: «Laura Cremaschi mi ha chiesto dei soldi per non denunciarmi»

Altro che soap opera. La serata di Francesco Facchinetti e di sua moglie in un ristorante di Como, l'aggressione alla soubrette Laura Cremaschi che avrebbe seguito l'ex Capitan Uncino nel bagno e per questo sarebbe stata presa a bicchierate dalla furiosa moglie Wilma. E poi le repliche dei diretti interessati e i colpi di scena sono meglio di una puntata di Beautiful. E si arricchiscono di colpi di scena.

L'ultimo - ovviamente sempre documentato su Instagram - è clamoroso: la Cremaschi si sarebbe presentata a Radio Kiss Kiss dove lavora Facchinetti in compagnia del suo avvocato chiedendogli dei soldi per non denunciare lui e sua moglie.

Francesco Facchinetti, la moglie Wilma aggredisce Laura Cremaschi al ristorante: il video sui social

Francesco Facchinetti: «Laura Cremaschi? Vuole raggiungere 1 milione di follower»



Ma andiamo con ordine. Ieri sera la serata movimentata in un ristorante di Como, l'esuberante Bonas di Avanti un Altro chiede un selfie a Facchinetti, poi lo segue in bagno con fare equivoco (così almeno racconta il figlio del cantante dei Pooh), cerca fama e gloria, chiede aiuto a Francesco per diventare famosa, la moglie Wilma va su tutte le furie e davanti ad altri clienti le lancia un bicchiere d'acqua in faccia. Tutto viene postato su Instagram e il video fa il giro dei social. Ma non finisce lì. Facchinetti e Wilma danno la loro versione. Di più. La bella moglie brasiliana di Francesco ripete: «Lo rifarei cento volte. Provate a seguire mio marito in bagno e vedrete».



Non passano neanche 24 ore e - sempre stando al racconto di Facchinetti che in alcune stories su Instagram aveva raccontato la sua versione dei fatti - la Cremaschi si presenta a Radio Kiss Kiss e ricatta Francesco: «Mi ha chiesto dei soldi in cambio del mio silenzio», denuncia lui . Questa è l'Italia che mi fa schifo, denunciatemi ma non vi do una lira, gente come voi deve sparire».



Ultimo aggiornamento: 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA