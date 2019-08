Francesca De Andrè e il ritorno di fiamma con l'ex Giorgio. Lui su Instagram: «Stringimi forte e..»

Il ritorno di fiamma tra Francesca De André e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini sembra essere ufficiale. Dopo aver accantonato definitivamente la storia con Gennaro Lillio, conosciuto durante l'esperienza nella casa del Grande Fratello 16, la De Andrè sembra sicura di voler tornare tra le braccia dell'ex. Perchè? La bella showgirl ha iniziato nuovamente a seguire Giorgio Tambellini su Instagram. Ad annunciarlo è stato proprio Gennaro Lillio in una storia su Instagram qualche giorno fa. I due si erano cancellati reciprocamente dopo la loro rottura.

E ora, la notizia quasi ufficiale: Tambellini ha pubblicato in una storia Instagram una foto con la De André, ripresa da una fan page dedicata alla coppia.

«Stringimi forte e portami via», si legge nella scritta impressa sull'immagine. E in effetti Giorgio aveva provato spesso a ricontattare l'ex fidanzata, su stessa ammissione della De Andrè:«Mi ha cercata spesso. Avrebbe voluto riprovarci e ha versato tante lacrime per me ma io non ho voluto né sentirlo e né vederlo: è un capitolo chiuso». Che abbia cambiato idea?

Ultimo aggiornamento: 15:25

