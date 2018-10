Flavia Vento a Caterina Balivo: «Non devo nulla a Mammucari e non comprerò il libro di Totti»

Flavia Vento da Teo Mammucari a Francesco Totti. “Io non devo niente a Teo Mammucari, anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio” Così Flavia Vento questo pomeriggio a Vieni da Me in diretta su Rai1.

La showgirl, intervistata da Caterina Balivo sulle sue esperienze televisive, ha affermato che la trasmissione condotta da Mammuccari “Mi ha lanciato come “scema”. Non mi ha aiutato in niente quel programma. Mi ha rovinato solo l’immagine. Sicuramente è stato un programma divertente, ma la mia figura non era esaltata, era denigrata…ritornando indietro non l’avrei fatto. Sono una persona autoironica, però è stata un’etichetta troppo pesante”.



La Vento ha poi parlato di un altro uomo con cui avrebbe incrociato il cammino: «Totti? Non ha senso parlare dopo tanti anni di ciò che è successo. Comprerò il suo libro? Anche no. Il mio capitano è Di Caprio, togliamo Totti di mezzo».

Flavia Vento ha poi parlato del suo recente rapporto con la fede: “Negli ultimi anni mi sono dedicata alla preghiera. Ho conosciuto persone formidabili, che mi hanno dato tanta pace, tanta serenità che non avevo mai provato. Sono arrivata alla preghiera da sola e ne sono orgogliosa, perché non ho avuto una famiglia credente”.

