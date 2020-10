Federica Pellegrini e la foto del pancino: «Centro nevralgico del nuovo mondo». I fan: «Sei incinta?»

Federica Pellegrini è incinta. Verità o un semplice gioco? E’ lei a far venire il dubbio postando la foto della sua pancia su Instagram. A corredo un verso della canzone di Jovanotti “L’ombelico del mondo”. E il verso scelto non è affatto casuale “centro nevralgico del nuovo mondo!”. O di una nuova vita? Subito si sono scatenati i commenti dei suoi followers. Non è un mistero che Federica Pellegrini volesse un figlio. E pare che stavolta il suo desiderio si sia avverato. Da tempo fidanzata con il suo allenatore Mario Giunta. I due dovranno rivedere i programmi per l’estate? Niente più Tokyo 2021? Niente Olimpiadi? Aspettiamo...



