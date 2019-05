Federica Pellegrini, colpo di fulmine con l'allenatore Matteo Giunta? È il cugino di Filippo Magnini

Federica Pellegrini di nuovo innamorata? Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma solo fortissimi indizi. Il fortunato sarebbe Matteo Giunta, allenatore della Pellegrini e cugino di Filippo Magnini, nuotatore ed ex fidanzato della campionessa italiana. I due sono stati avvistati insieme in numerose occasioni e già nel 2013, quando la nuotatrice attraversava un periodo di crisi con Magnini, furono in molti a ipotizzare che ci fosse proprio Giunta di mezzo. Un nuovo indizio arriva direttamente da Striscia la Notizia, durante la consegna del tapiro d'oro alla Pellegrini da parte di Valerio Staffelli.

L'inviato della trasmissione di Canale 5 ha beccato i due insieme in auto e ha provato a chiedere loro come andassero le cose in amore. La presunta coppia ha smentito l'esistenza di un legame speciale fra loro, rivelando di essere semplici vicini di casa. Tuttavia le risposte imbarazzate della Pellegrini e del suo coach non hanno placato i rumors, anzi, hanno rafforzato l'idea che fra i due possa esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Un gossip che va avanti da anni, che diventa sempre più insistente a furia di avvistamenti e iniscrezioni. Che sia questa la volta buona per Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Secondo i ben informati, pare proprio di sì.

