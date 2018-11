Fabrizio Corona e il primo incontro con Asia Argento: «Dopo 20 minuti facevamo l'amore». L'ex re dei paparazzi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha rivelato come sarebbe andata la prima volta che si è visto con Asia Argento: «Nella mia vita succedono cose incredibili... Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti facevamo l'amore».

Asia Argento-Corona, la verità dell'attrice: «Ci siamo visti due volte, è matto come me»

Corona urla alla Blasi: «Ricordati cosa facevi a 16 anni», ecco l'audio che non avete sentito al GfVip

Corona avrebbe rivelato anche cosa gli piace dell'attrice: «Asia mi piace molto. Ma è difficile rispondere perché è una cosa diversa da tutte le donne che ho avuto. Non è definibile. È come sono io, siamo due soggetti estranei al mondo».

E sul futuro della loro relazione, Corona avrebbe concluso così: «Non penso che ci accopperemo l'un l'altro, ma che ci salveremo a vicenda».

Ultimo aggiornamento: 8 Novembre, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA