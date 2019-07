Eva Grimaldi e Imma Battaglia, i post del viaggio di nozze nei Mari del Nord

«Nulla ci distruggerà, perché l’Amore vince su tutto». Eva Grimaldi pubblica con queste parole le foto della sua luna di miele con Imma Battaglia. Le due sono sposate da due mesi e pochi giorni fa si sono godute una romantica crociera nei Mari del Nord. La coppia è partita alla volta del Mar Baltico, tra Stoccolma, Tallin e San Pietroburgo. Sui social le foto più belle del loro viaggio di nozze.



Una volta tornate a casa, su Instagram la Grimaldi e la Battaglia hanno pubblicato le foto a bordo della nave. Una seguenza di immagini in cui sono apparse sempre più innamorate. Ed è così che le vediamo abbracciate sul ponte o durante una cenetta al tramonto. ​



Ogni scatto, inoltre, è accompagnato da una dedica. «Le onde ci bagneranno e il mare spesso sarà in burrasca, ma per noi non c’è pericolo. Noi navigheremo sempre a vele spiegate, spinte dal vento dell’Amore. Siamo tornate ma io ho già voglia di ripartire», scrive l'attrice nell'ultimo post. Il viaggio insieme, in fondo, è appena cominciato.



