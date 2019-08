Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme: c'è un dettaglio che sorprende

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme: ma c'è un motivo ben preciso, i bimbi della coppia. Anche se un dettaglio che non è sfuggito a tanti, potrebbe lasciare intendere ben altro. A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale, il cantante e la modella sono insieme in Sicilia con i loro due bambini.

Francesco Totti vs Ilary Blasi: l'allenamento è una sfida social. Chi è più in forma?

Marica ha raggiunto Eros a Taormina nei giorni del compleanno della loro figlia Raffaela Maria, e hanno trascorso qualche giorno insieme tra ritrovati sorrisi, come testimoniano le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 7 luglio. Un dettaglio soprattutto ha colpito chi ha visto Eros e Marica: la coppia ha rimesso le fedi, che negli ultimi mesi erano scomparse, al dito.

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA