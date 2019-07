Emma Watson "Wonder Woman" per il compleanno di J.K Rowling: la foto in costume fa il giro del web

Emma Watson 'Wonder Woman' per un'occasione speciale. L'attrice, che ha interpretato il ruolo di Hermione nella saga "Harry Potter", si è travestita per festeggiare il 54esimo compleanno di J.K. Rowling, la creatrice del maghetto più famoso al mondo. Le due sono molto amiche e hanno posato insieme per uno scatto che è finito sui social. La scrittrice compie gli anni il 31 luglio e ha scelto questa data per far nascere il personaggio di Harry Potter, come sottolinea l'Independent.

Molestie sessuali, Emma Watson dona un milione di sterline per aiutare le vittime

È Emma Stone la diva più pagata di Hollywood



Nella foto in costume c'è anche Evanna Lynch, che aveva interpretato Luna Lovegood e che per la serata si è travestita da un gatto. Rowling, invece, veste i panni di un demone. Quest'anno cade il ventesimo anniversario da quando Emma Watson fece la prima audizione per il ruolo di Hermione.

Era il 1999 e l'attrice aveva solo 9 anni. Fu presa, insieme a Daniel Radcliffe nel ruolo principale e a Rupert Grint nelle vesti di Ron Weasely. Il buon esito del provino le consentì di realizzare gli otto film della saga, dal 2001 al 2011, e di conquistare una fama mondiale.



Sexy and scary! 👻 You smashed this. All the love to you @jk_rowling. Happy Birthday!!!! Extra points to @Evy_Lynch for being the most perfect cat. 🐯 pic.twitter.com/GOC208aADO — Emma Watson (@EmmaWatson) July 31, 2019

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA