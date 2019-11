Elisabetta Gregoraci, nuovo corteggiatore: «L'ex di Lindsay Lohan l'ha sommersa di rose rosse»

Elisabetta Gregoraci sembra avere un nuovo corteggiatore che la riempie di rose. La showgirl, che mantiene il riservo sulla sua relazione con Francesco Bettuzzi, patron della “Pure Herbal”, azienda per cui la Gregoraci è stata testimonial, avrebbe anche ricevuto diverse rose come inaspettato dono.

Il pretendente sarebbe un ex di Lindsay Lohan che per molto tempo ha “inseguito” anche Diletta Leotta: “Se da un lato Flavio Briatore è uscito allo scoperto con la sua giovane fidanzata su “Chi” – svelano le “Chicche di gossip” di “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini - Elisabetta Gregoraci è sommersa di rose rosse dal cavalier Matteo Baldo, ex di Lindsay Lohan e corteggiatore per lungo tempo di Diletta Leotta”.

