Elisabetta Canalis super sexy al party con le dive di Hollywood

Elisabetta Canalis sempre più californiana d'adozione. Ne ha fatta di strada, l'ex velina di Alghero, diventata poi attrice e ormai a tutti gli effetti una cittadina di Los Angeles.

Elisabetta Canalis va a trovare la bimba di Vieri, il video su Instagram fa il pieno di like

Proprio nella città californiana, Elisabetta Canalis ha partecipato ad un esclusivo party dedicato alle star di Hollywood e tutto lo 'showbiz' statunitense. Con lei Elisa Sednaoui, una modella con cui da tempo c'è una grande amicizia. L'occasione è quella del Daily Front Row dei Los Angeles Fashion Awards: tra i presenti ci sono i più grandi divi dello star-system d'Oltreoceano, ma Elisabetta Canalis sa come rubare l'occhio.



Per il party, infatti, l'ex velina mora ha scelto un vestito aderente e scollato, che mette in risalto il seno. Tra risate e battute, Elisabetta Canalis e l'amica si divertono anche quando a posare per i fotografi ci sono dive assolute come Lady Gaga o Kate Hudson. E ad un certo punto, spunta anche un misterioso e divertente photobomber, che viene mostrato anche su Instagram Stories...

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA