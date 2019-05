Elettra Lamborghini e la spiritualità: «Io domando e Dio mi risponde, credo di essere sensitiva»

Classe 1994, Elettra Lamborghini, ovunque vada, sa come far parlare di sé. La vulcanica ereditiera che da qualche anno ha intrapreso la carriera da cantante, al momento è impegnata nelle vesti di giudice al celebre talent The Voice of Italy su Rai 2. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Tu Style ha parlato della sua religiosità e spiritualità.

The Voice, Elettra Lamborghini sotto attacco: «Hai fatto solo due canzoni, che ci fai qui?»



«Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione», ha affermato Elettra. «Io domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un po’ sensitiva. La spiritualità è importante. Vado in chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari…». Probabilmente non molti tra i suoi fan si sarebbero immaginati di conoscere questo suo lato inedito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA