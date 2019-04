Serena Rutelli, lettera segreta di Barbara D'Urso: notizia sconvolgente sul suo passato

A Domenica Live si parla di Serena Rutelli, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, per una lettera decisamente "speciale" e potenzialmente sconvolgente a lei destinata. Serena è stata abbandonata prima dalla madre, poi dal padre che ha deciso di lasciarla in una casa-famiglia quando aveva solo sette anni. Poi, insieme alla sorellina, è stata adottata dalla coppia. La giovane è nella Casa del Grande Fratello. I riflettori hanno sollecitato l’attenzione di molti e anche quella della madre biologica della ragazza, che ora vorrebbe incontrarla.

La donna, secondo quanto racconta Barbara D’Urso, vive una situazione non facile. Al Grande Fratello, Serena dovrà scegliere se ascoltare o meno il messaggio della madre biologica. Barbara D’Urso ha prima comunicato la notizia a Rutelli e alla Palombelli. «Parlerò con Serena Rutelli di sua madre biologica - annuncia la conduttrice - le madri biologiche sono importanti».

