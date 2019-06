Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Lei per ora nega: «Siamo solo amici»

Nonostante le smentite, il gossip continua a impazzare sul web: Diletta Leotta e Francesco Monte si sarebbero fidanzati. Entrambi single da pochissimo, entrambi molto seguiti sui social, i fan sono alla ricerca di indizi che confermerebbero quello che per ora è solo un pettegolezzo. «Siamo solo amici» ha dichiarato la Leotta, intercettata dal portale Tabloid nei pressi della sede di Radio 105, ma gli osservatori più attenti hanno individuato alcuni indizi che sembrerebbero dimostrare il contrario.

Diletta Leotta e Francesco Monte, il gesto del tronista fa nascere il gossip

Una Instagram story della Leotta in treno, in cui si sente in sottofondo la voce di Francesco Monte, è una delle prove - sempre secondo i fan - che i due si stiano frequentando. La conduttrice Dazn avrebbe negato anche di aver viaggiato con Monte, ma i ben informati sono certi che quel giorno in treno ci fosse anche l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. E poi i like di Francesco Monte alle foto di Diletta su Instagram, intensificatisi notevolmente proprio negli ultimi giorni. Per ora arrivano solo le smentite, ma il tempismo con cui entrambi i protagonisti di questa vicenda hanno troncato le loro precedenti relazioni ha insospettito molti. Il gossip dell'estate viaggia sul web, con un occhio sempre rivolto ai social.

