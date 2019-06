Diletta Leotta, rose rosse e invito a cena dal misterioso M.B.: Balotelli o Borriello?

Un enorme mazzo di rose rosse accompagnato da un bigliettino che recita: «Lo troveresti troppo audace se ti invitassi a cena? M.B.». Diletta Leotta è stata accolta da questa sorpresa all'arrivo in redazone a Radio 105. Il tutto è stato immediatamente immortalato e condiviso sui social, fra le risate e lo stupore della bella conduttrice. Ma chi è il misterioso M.B.? I sospetti si sono subito incentrati sul calciatore Mario Balotelli, ma anche su Marco Borriello, personaggio non certo nuovo a flirt con figure del mondo dello spettacolo. Ma la verità potrebbe essere un'altra.

M.B. potrebbero essere le iniziali di Max Brigante, collega di Diletta Leotta a Radio 105. Si tratterebbe quindi di uno scherzo, una simpatica trovata per movimentare la trasmissione radiofonica condotta dalla Leotta. Non è infatti la prima volta che in redazione arrivano messaggi e regali indirizzati alla conduttrice da questo fantomatico ammiratore. Diletta Leotta è da poco tornata single e nelle scorse settimane si parlato di un possibile flirt con Francesco Monte. Ipotesi fermamente smentita da entrambe le parti, oltre che dalla presenza oggi di Giulia Salemi - ex di Monte - a Radio 105 alla conduzione insieme a Diletta.



