Compleanno a Capri per il gigante dell'Nba Magic Johnson con il rapper LL Cool J

Grande festa a Capri per i sessant'anni del gigante buono dell'NBA Magic Johnson con amici e famiglia a seguito. Tra gli ospiti del grande ex cestista americano, tra i 50 migliori giocatori della storia NBA, anche il rapper e attore statunitense LL Cool J, pseudonimo di James Todd Smith.



L'appuntamento con l'isola azzurra è diventato, negli ultimi anni, un vero e proprio must estivo per Magic Johnson che è sbarcato da poco a Capri dal suo mega yacht per iniziare le vacanze nel mediterraneo. Prima tappa, ovviamente Capri e la Costiera Amalfitana. Da alcuni anni l'ex cestista, oggi imprenditore sportivo di successo, sceglie Capri per festeggiare il compleanno avvolto nella atmosfera di festa e ospitalità di Villa Verde, il ristorante dei vip per eccellenza, situato nel cuore dell'isola azzurra. Ieri sera una passeggiata alle luci del tramonto con una sosta al Quisi Snack, la terrazza Caffè all'aperto del Grand Hotel Quisisana, dove il gigante Magic, insieme al rapper LL Cool J, e alcuni amici e familiari hanno posato per degli scatti ricordo con il general manager dell'Hotel Adalberto Cuomo e Antonio D'Alisa, front of House Manager del Quisisana.



Subito dopo tappa immancabile il ristorante Villa Verde dove, l'executive manager del ristorante, Marco Soverini ha riservato all'idolo del basket internazionale un'accoglienza esilarante. Una cena dai sapori mediterranei con prodotti tipici, pizza e tagliolini al tartufo che si è conclusa con un piccolo siparietto tra cake abbelliti di razzi scintillanti ed occhialoni, parrucche colorate e grembiuli stravaganti, per iniziare i festeggiamenti del grande Magic che quest'anno celebra i suoi primi 60 anni.