Claudia Pandolfi innamorata: passeggiata romantica col fidanzato Marco De Angelis

Un periodo molto positivo per Claudia Pandolfi tanto dal punto di vista professionale quanto da quello sentimentale. In tv infatti è protagonista della serie targata Netflix “Baby”, ispirata allo scandalo della baby prostitute dei Parioli, mentre in amore continua la sua relazione col produttore Marco De Angelis.

I due sono stati fotografati da “Vero” mentre passeggiano romanticamente abbracciati a Roma, scambiandosi anche teneri baci pubblici. La coppia è insieme dal 2014 e ha un figlio, Tito, che ha da poco compiuto 3 anni. Claudia ha un altro figlio, Gabriele, di 12 anni, nato dalla sua passata relazione col cantautore Roberto Angelini.

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA