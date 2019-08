Chiara Ferragni, le sorelle Valentina e Francesca nel mirino degli haters per la foto in costume

Chiara Ferragni insieme alle sorelle in barca a Ibiza per le vacanze. Valentina e Francesca Ferragni, le sorelle minori di Chiara, hanno raggiunto la famiglia a Ibiza per trasccorere tutti insieme le vacanze. Stamattina Chiara ha pubblicato una foto in cui le tre belle Ferragni sfoggiano il sorriso beato di chi si sta godendo la migliore compagnia e i loro corpi abbronzati in costume da bagno. Ma dopo pochi minuti dalla pubblicazione della foto, sono arrivati commenti sgradevoli rivolti alle sorelle minori.

Al centro della foto c'è Valentina Ferragni, fasciata in un costume intero rosa molto sgambato. A sinistra c'è Chiara, in bikini arancio, e a destra Francesca, stesso costume ma colore diverso. Tra i commenti d'ammirazione per le ragazze Ferragni, però, dopo pochi minuti dalla pubblicazione spunta un commento negativo all'indirizzo di Valentina e Francesca: «Chiara è la migliore avendo avuto anche un bimbo. Le altre due sorelle sono tozze e cicce». Una definizione, per le splendide ragazze, che davvero non ha fondamento, così come fanno notare moltissimi follower.

Non è la prima volta che le sorelle minori di Chiara Ferragni vengono prese di mira dagli haters. In un'altra occasione fu la stessa Chiara a esporsi in difesa di Valentina, ricordando come spesso commenti di questo genere vengano rivolti da delle donne ad altre donne. In quel caso, la Ferragni disse: «Ricordatevi che passare il tempo ad insultare altre donne non vi renderà più belle, più intelligenti, più divertenti, vi renderà solo più infelici. Quante di voi si sono sentite meno felici per commenti fatti sul proprio corpo? Amarci è già una cosa difficile, dobbiamo scontrarci ogni giorno con le nostre insicurezze, ma se ci fosse solidareità almeno tra le donne tutto sarebbe molto più semplice. Pensateci».



