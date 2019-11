Chiara Ferragni e la Lap dance: le prove sono tutte da ridere

Chiara Ferragni e le prove di Lap Dance. Siamo abituati a vedere Chiara Ferragni in ogni genere di situazione o quasi. Ma la foto che la Ferragni ha postato su Instagram ha stupito tutti. Infatti, si vede la influencer mostrarsi intenta ad allenarsi in modo piuttosto singolare: ovvero effettuando alcune mosse tipiche della lap dance. Chiara Ferragni appare in effetti in leggera difficoltà, ma comunque sorridente, mentre prova a muovrsi intorno al palo tipico di questa danza.

Chiara Ferragni sembra avere qualche difficolta nel tirarsi su dalla posizione a testa in giù. E sembra comunque prenderla bene, a ridere, tanto che chi è con lei a scattare qualche foto, ne ha poi fatta un'altra in primo piano, mettendo in questo modo in evidenza lo sforzo che Chiara sta effettuando.



Nei video però intuiamo che Chiara Ferragni è solo alla seconda lezione die quindi è ampiamente giustificata!