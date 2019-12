Chiara Ferragni, «Fedez costretto a pagare una multa salata». Ecco cosa sta succedendo

«Fedez costretto a pagare una multa salata». Il marito di Chiara Ferragni potrebbe riceve una multa salata. L'indiscrezione proviene dal settimanale Chi. Una settimana fa, Fedez ha rilasciato un'intervista a Peter Gomez, in cui ha parlato per la prima volta dei motivi dell'allontanamento da J-Ax e Rovazzi. Come riporta il sito 361Magazine, che riprende Chi, proprio per questo motivo Fedez potrebbe essere costretto a pagare una penale salata. Secondo il settimanale, i tre avrebbero firmato un accordo di riservatezza che avrebbe impedito loro di parlare delle loro vicende personali.

Con l'intervista, Fedez avrebbe violato l'accordo e adesso potrebbe essere costretto a pagare la penale. Multa in arrivo? Staremo a vedere.

