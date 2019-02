Chiara Ferragni, imbarazzo Fedez per il complemese di Leone: fetta di torta dimenticata

Chiara Ferragni, Fedez e la torta per Leone. Il piccolo di casa Ferragnez oggi ha compiuto 11 mesi. Il papà, in partenza per San Francisco, avrebbe dimenticato di comprare la torta per il figlioletto, rimediando in un modo alquanto bizzarro.

Fabrizio Corona punge Fedez: «Ricordi quella sera a casa mia con due amici?»



Ultimo aggiornamento: 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fedez ha messo una candelina su una fetta biscottata già rosicchiata e ha commentato: «Oggi sono 11 mesi. Il papà ha dimenticato la torta ma ha salvato la situazione con una fetta biscottata morsicata. Leone ha apprezzato». L'espressione interdetta del bambino diventa virale. Leone sembrerebbe non aver apprezzato la trovata del papà. E i fan impazziscono: «La sua faccia dice tutto». E ancora: «Dolcino, le sue espressioni mi ammazzano ogni volta». Le espressioni di Leone spopolano ormai sul web e la faccia interdetta davanti alla fetta biscottata è già diventata un cult. Per fortuna ci ha pensato mamma Chiara Ferragni a rimediare, con una ai frutti di bosco. Auguri Leo!