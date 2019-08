Chiara Ferragni e Fedez, il primo anniversario di matrimonio è all'insegna del nude look

Chiara Ferragni festeggia il primo anno di matrimonio con Fedez e lo fa con un sensuale vestito trasparente. La coppia ha scelto Portofino per concedersi qualche giorno tutto per sé, per celebrare il primo anniversario dopo il festoso matrimonio social svoltosi a Noto in presenza delle famiglie, degli amici e del loro piccolo Leone.

Questa volta il bimbo però è rimasto a casa. Chiara e Federico hanno voluto concedersi un momento tutto per loro all’Hotel Belmond Splendido, il 5 stelle in cui alloggia. I due hanno documentato tutto tramite i social: passeggiate, cibo e ovviamente gli outfit. Tra i tanti non è sfuggito quello di Chiara che si mostra con un intimo nero, coperto da un velatissimo, quanto corto, vestito completamente trasparente sempre di colore nero.

Nemmeno a dirlo, non tutti i fan hanno apprezzato il suo vestito, ma ormai è noto che Chiara non dà minimamente peso a trolls ed haters, arrivando al punto di prenderli in giro lei per prima. La coppia si gode solo il meglio di questo soggiorno, in attesa di partire alla volta di Venezia per la per la premiere del docu-film "Chiara Ferragni – Unposted".

