Cecilia Rodriguez in dolce attesa? «Presto l'annuncio ufficiale con Ignazio Moser»

Cecilia Rodriguez incinta? Non è un segreto che la sorella di Belen e Ignazio Moser non vedessero l'ora di mettere su famiglia. I due piccioncini, che si sono innamorati lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbero più volte ribadito di voler diventare presto genitori, consacrando il loro amore con la nascita di un bebè. E il momento potrebbe essere arrivato.

Secondo il settimanale Oggi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si starebbero preparando per dare l'annuncio ufficiale ai fan. Dunque Chechu sarebbe già incinta? Questo non è dato saperlo, ma secondo il settimanale il progetto potrebbe concretizzarsi presto. Quindi un baby Moser potrebbe essere già in viaggio.

E se Cecilia Rodriguez è incinta, come la prenderà Francesco Monte? L'ex tronista, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbe dato prova di non aver ancora superato il dolore per la rottura con la sua Chechu. Il presunto annuncio ufficiale potrebbe far venire tanti nodi al pettine. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.



