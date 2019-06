Bradley Cooper e Irina Shayk in crisi: «Lei se n'è andata di casa»

C'è aria di crisi tra Bradley Cooper e Irina Shayk. Anzi, se è vero quanto riporta Page Six, si tratta proprio di crisi conclamata: la bella top se ne sarebbe andata di casa mentre lui è stato visto uscire, di prima mattina, da casa di un amico, scuro in volto.

«Lady Gaga è stata a letto con Bradley Cooper», l'indiscrezione choc dell'ex moglie. E Irina Shayk toglie il like

I due, sostanzialmente, starebbero ancora insieme per amore della figlia Lea, ma sembra ovvio che la relazione non vada a gonfie vele. Che un ruolo lo abbiano giocato anche i rumor sul "feeling" (evidente a tutti la notte degli Oscar) tra l'attore e Lady Gaga, sua co-protagonista in "A star is born"? Fatto sta che già qualche tempo fa i due erano stati paparazzati a cena con tanto di musi lunghi. Insomma, secondo Page Six il rapporto sarebbe ormai «appeso a un filo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA